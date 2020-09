Saluzzo, alla Mostra della Meccanizzazione Agricola anche i mezzi agricoli si proteggono dal Covid

Tra i 500 stand della Mostra della Meccanizzazione Agricola a Saluzzo, al Foro Boario, che ha inaugurato ieri la sua 73° edizione (12 anni con il titolo di Nazionale) lo stand della Rosatello srl Macchina per la frutticoltura, storico espositore della rassegna che non ha voluto mancare all’appuntamento, ma lo ha fatto in modo diverso, legato all’ anno segnato dall’emergenza sanitaria Covid.

C’è un loro pezzo “opera” in “mostra”, ma senza l’autore. E’ il mezzo agricolo un indossa una grande mascherina.

“Quest'anno – spiega Claudio Rosatello socio dell’azienda di Lagnasco - considerando l'attuale emergenza sanitaria, abbiamo pensato di cambiare il modo di partecipare alla mostra della Meccanizzazione agricola di Saluzzo.

Essendo appunto una mostra (e alle mostre si portano le opere d'arte) abbiamo deciso di portare nel nostro stand la nostra "opera", l'ultima versione di carro semovente Columbia Min, per raccolta frutta e potatura.

L'abbiamo inoltre dotata di mascherina fatta su misura e di recinzione per simboleggiare il distanziamento sociale, fornendo anche i dispenser per l'igienizzazione delle mani. Infine è stata presa la decisione di non far presenziare alcun membro della propria equipe allo stand".

Orari di visita alla Mostra al Foro Boario dove quest'anno è stato spostato anche il Salone delle auto e moto ( 21° edizione): domenica 6 settembre - dalle 8 alle 20, lunedì 7 settembre - dalle 8 alle 16.