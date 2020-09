Marcia: Tontodonati-Orsoni sugli scudi nei 5000 di Alba

Mezzofondo e marcia protagonisti, venerdì 4 settembre, nel meeting dedicato alle lunghe distanze svoltosi ad Alba.

A conquistare il successo nei 5000 metri di marcia maschili è Federico Tontodonati con il tempo di 19:38.98. Era il secondo test in pochi giorni su questa distanza per il torinese dell’Aeronautica, dopo il 19:34.6 del 26 agosto ad Alessandria dove era riuscito a precedere Stefano Chiesa (Carabinieri), alle sue spalle con 19:59.9 in quell’occasione. Alle spalle del vincitore si fa notare il ventenne Riccardo Orsoni (Cus Parma). Il vicecampione continentale juniores della scorsa stagione, che sempre nel 2019 ha trionfato in Coppa Europa di categoria, chiude in 19:54.99 per togliere più di un minuto al record personale.

Impegnati anche i mezzofondisti nei 5000 metri, validi per il Memorial Franco Florio. Davanti a tutti il siciliano Giuseppe Gerratana (Aeronautica) con 14:06.37 e quasi venti secondi di progresso sul proprio limite, ma si migliora anche il piemontese Francesco Carrera (Atl. Casone Noceto) in 14:07.28.

