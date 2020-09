Tagli e cancellazioni di corse ferroviarie in Granda: "Deve essere una battaglia unitaria, è necessario un coordinamento provinciale"

Una battaglia provinciale, in difesa di lavoratori, studenti e operatori turistici della Granda. E' quella per le linee ferroviarie cuneesi.

Mancano, nell'orario di Trenitalia che entrarà in vigore dal 9 settmbre, le corse lungo le tratte Cavallermaggiore-Bra e Saluzzo-Savigliano; e ci sono riduzioni lungo le tratte Torino-Cuneo e Fossano-Limone.

I sindaci dei comuni coinvolti hanno già preso più volte posizione in merito, chiedendo un confronto con la Regione, perché intervenga con Trenitalia per il ripristino delle corse, per lo più utilizzate dagli studenti.

Gianni Fogliato e Davide Sannazzaro, alle ore 12 di lunedì 7 settembre, ad Asti, incontreranno l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, nella speranza che la Giunta regionale, cui competono le scelte in merito al trasporto pubblico locale, abbia trovato una possibile soluzione a quello che, ribadiscono i sindaci, rappresenterebbe "un disservizio inaccettabile per il nostro territorio".

Il sindaco di Cavallermaggiore ha anticipato che anche il presidente della Provincia Federico Borgna si sta attivando. Anche in quanto sindaco di Cuneo. Perché sono coinvolti dai tagli anche il collegamento con Torino e quello con Limone.

Cuneo perde per strada il primo e l’ultimo collegamento con Torino; Fossano il primo e ultimo (nel weekend) Sfm per Torino; Mondovì e Ceva avranno primo e ultimo treno cancellati su Fossano e una coppia di treni nelle fasce pendolari soppressi su Torino; Bra perderà anche il primo e l’ultimo treno giornaliero che la collega a Torino; la Cuneo-Ventimiglia chiude il servizio verso Limone Piemonte alle 15:25 da Fossano la domenica e alle 19:25 il sabato; la Fossano-San Giuseppe perde 1 coppia di treni il sabato e 3 coppie la domenica.

Il tema approderà al prossimo consiglio comunale del capoluogo, con un ordine del giorno presentato da Cuneo per i Beni Comuni (Ugo Sturlese, Nello Fierro e Luciana Toselli). La richiesta è quella di istituire un coordinamento unitario provinciale per questa battaglia in difesa delle ferrovie locali. Il coinvolgimento di Borgna in veste di presidente della Provincia va proprio in questa direzione.

"Queste misure, unite al progetto di copertura dei binari per realizzare una Pista ciclabile sulla linea Cuneo-Mondovì, caldeggiato dalla stessa Regione, ci riportano al clima del 2013, quando la Giunta di Centro-destra presieduta da Roberto Cota decise il taglio di circa 535 Km di ferrovie locali sull’intero territorio regionale nonché la riduzione delle corse da otto a due sulla Cuneo-Ventimiglia in spregio a qualunque valutazione di tutela ambientale e alla conseguente necessità di ridurre il traffico su gomma a vantaggio di quello su ferro" scrivono i consiglieri.

"Come si evince da questi estratti legislativi, la Regione ha il dovere di assicurare un adeguato servizio ai cittadini riguardo al trasporto pubblico locale e non può operare sospensioni a lungo termine su snodi cruciali, a partire da quello di Cavallermaggiore, o su tratte ad alta fruizione di studenti come la linea Fossano Limone, senza una adeguata concertazione con i Comuni e senza aver ascoltato i comitati di pendolari e studenti.

Di conseguenza, la realtà cuneese non può accettare passivamente la sospensione di tali linee e la riduzione delle corse ed ha il dovere di fare sistema con gli altri comuni coinvolti, alcuni dei quali hanno già espresso la loro netta contrarietà a queste sospensioni e riduzioni del servizio regionale".