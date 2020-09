La bellezza di Diletta Leotta chiude il Festival della Tv di Dogliani: "Il calcio senza pubblico non è calcio!" (VIDEO)

Cala il sipario sul "Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani". Un'edizione blindata e ridimensionata per le restrizioni anti-covid. Tre giorni per una kermesse che ha voluto comunque essere presente nell'agenda degli eventi di cultura e spettacolo del Piemonte. Nell'ultimo salotto del Festival spazio allo sport, in particolare al calcio, con ospiti d'eccezione come la bellissima Diletta Leotta e Pierluigi Pardo, due tra i volti più amati tra i conduttori televisivi e radiofonici del panorama nazionale.

Intervistati per l'occasione dal giornalista Roberto Pavanello, i due ospiti hanno parlato ovviamente di calcio, ma anche di come sia nata la loro passione per il calcio e per il giornalismo sportivo. Tante le persone che hanno atteso la Leotta dietro le quinte del backstage con il chiaro obiettivo di accaparrarsi l'ambito trofeo di un selfie con la bella conduttrice di origini siciliane. Un selfie che per qualcuno ha il sapore di una Champions League. Ecco l'arrivo della Leotta al Festival della Tv di Dogliani:

Ecco, invece, l'arrivo sul palco del Festival e le prime battute dei due ospiti: