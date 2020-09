Fuoriporta: scopriamo Carpasio ed entriamo nel Museo della Resistenza (puntata n° 4)

Carpàsio, Carpaxe in ligure è una frazione di circa 200 abitanti che ospita la sede comunale del comune italiano di Montalto Carpasio della provincia di Imperia. Secondo alcune fonti locali l'origine primitiva del villaggio montano risalirebbe molto probabilmente all'Età del ferro, come punto di rifugio dei primi insediamenti umani.

Oggi è un borgo tipico dell'entroterra ligure con una sua eccellenza: il Museo della Resistenza, per molti il 'casone', un luogo simbolo di una storia italiana, che è bene non dimenticare.

Abbiamo preparato alcune puntate (per vedere la numero 1 cliccare qui e per la numero 2 cliccare qui e per la numero 3 clicca qui) per raccontare il Museo con l'obiettivo di creare in voi che leggete la voglia a visitarlo, a fermarsi a Carpasio qualche ora, a calarsi nella dimensione della storia, della cultura e del paesaggio.

Entriamo adesso nel Museo ed iniziamo a visitarlo almeno virtualmente in attesa di farlo di persona:

Visitare il Museo della Resistenza significa godersi anche il borgo di Carpasio, ecco un video che propone il Territorio

Museo della Resistenza di Carpasio

Loc. Costa di Carpasio

18010 Carpasio (IM)

Da aprile a ottobre, sabato/domenica e giorni festivi: ore 9-18 (nei feriali su prenotazione).

0183 - 650755 (ISREC Imperia)

0183 - 650756

INGRESSO GRATUITO