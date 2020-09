Volley femminile: continua la preparazione della Bosca S.Bernardo Cuneo, indicazioni positive dal test match contro Pinerolo

Nel pomeriggio di lunedì 7, con una seduta tecnica al Pala UBI Banca, scatterà l'ottava settimana di preparazione della Bosca S.Bernardo Cuneo.

Le "gatte" continuano a lavorare intensamente agli ordini di coach Pistola e del suo staff: nel mirino la stagione 20\21, già iniziata con la sfida di Supercoppa persa al tie-break in casa di Monza.

L'ultimo allenamento congiunto, svoltosi sabato al palazzetto di Pinerolo con la squadra di casa dell' Eurospin Ford Sara Pinerolo (Serie A2), è terminato 4-1 in favore di Cuneo: 25-23 / 20-25 / 20-25 / 21-25 / 13-15 i risultati dei set disputati.

In evidenza Strantzali e Degradi (21 punti) e Candi (13 punti con 3 muri). Tante le indicazioni utili per Pistola in vista del debutto in campionato a Firenze.