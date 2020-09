Atletica Mondovì: Valter Cerri campione regionale nel salto in alto

Soddisfazioni rilevanti per l' ASD Atletica Mondovi - Acqua S Bernardo ai Campionati Regionali Individuali Assoluti e Allievi su pista svoltisi nel fine settimana a Donnas.

Valter Cerri si è laureato campione regionale nel salto in alto bissando l’1,81 mt della scorsa settimana. Sull’1,84 metri è però incappato in tre nulli che gli hanno impedito di ottenere il pass, in questa specialità, per i campionati italiani in programma nel prossimo week a Rieti.

Impresa riuscita, invece, nel salto in lungo, in virtù del 6,41 realizzato (nuovo record personale) che vale il secondo gradino del podio alle spalle di Simone Segala dell’Atletica Derthona.

Pass per Rieti conquistato, sugli 800 metri Allieve, da Adele Roatta (2’23”21). La competizione della prossima settimana rappresenterà un probante test in vista del “Festival dell’Endurance” (Modena il 17 e 18 ottobre): nell’occasione verranno assegnati titoli italiani delle sole gare di mezzofondo (ad esclusione degli 800 metri) per tutte le categorie, tra cui i 1.500 e 3.000 metri distanze a lei più congegnali.

Importanti i progressi fatti registrare dal 18enne Alberto Boetti (800 metri): frantumato il suo precedente personal best scendendo a 2’02”80. Bene anche Marco Galliano che si migliora chiudendo la sua fatica in 2’15”70.

In gara allo stadio "Crestella" anche Elisa Gallo impegnata sui 200 metri conclusi in 29”63 e uno sfortunato Andrea Guffanti, incappato in tre nulli nel lancio del giavellotto.