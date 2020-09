Atletica Roata Chiusani: Diallo, Paoletti e Ghibaudo campioni regionali a Donnas (FOTO)

L'Atletica Roata Chiusani torna dai Campionati Regionali Assoluti su pista di Donnas con tre successi e diversi podi.

Oro con tanto di titolo regionale Assoluto e di categoria Promesse per Alassane Diallo sui 400 ostacoli, con il tempo di 52.54. Titolo regionale Assoluto e juniores per Valentina Paoletti nel salto triplo femminile (11.77 metri) mentre Giorgia Ghibaudo, sempre nel triplo, porta a casa un terzo posto assoluto ed il titolo regionale categoria Allieve (11.04 m).

Non solo. Doppio argento di Alessandro Massa nel salto in alto, assoluto e categoria juniores.

Secondo posto di categoria juniores per Andrea Viale nel salto triplo con la misura di 12,76m.

Secondo gradino del podio di categoria juniores per Giorgia Migliaccio nel lancio del disco con la misura di 32,98m. Terzo posto per Edoardo Sanfelici nel lancio del giavellotto Allievi, con la misura di 42,60m. Terza piazza nella categoria Promesse sui 400m piani per Amadou Dosso, che chiude la prova in 53.41.

Ben classificati Anita Armando nei 100 metri Donne, Alessandro Maddaloni nel salto in lungo Uomini, Francesco Mattio nel salto in lungo Allievi e Marco Tomatis negli 800m Uomini.

Gli atleti del presidente Massimino erano accompagnati nella trasferta in Valle d'Aosta dai tecnici Fabio Milano ed Andrea Reynaudo.