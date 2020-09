Ana Cuneo: al vaglio la possibilità di ospitare nel 2021 il Campionato Nazionale ANA di Sci di Fondo

Nella serata di giovedì 3 settembre 2020 si è riunito il Consiglio Direttivo Sezionale dell’Associazione Nazionale Alpini di Cuneo, tenutosi presso il Memoriale della Divisione Alpina Cuneense. “È un importante segnale che la nostra Sezione vuole dare - commenta il Presidente della Sezione di Cuneo Matteo Galleano -, il Memoriale rappresenta le nostre origini. È stato il luogo di reclutamento degli Alpini del Cuneese e ha visto la partenza di molti giovani per il fronte”.

La serata si è aperta con la Cerimonia di alzabandiera e onore ai Caduti presso il Monumento del Memoriale con la presenza delle autorità militari locali. A seguire si è svolto il Consiglio che ha visto all'ordine del giorno tra i vari punti la relazione del Responsabile della Commissione Sportiva cuneese Marco Agnello, che ha informato i presenti del recente sopralluogo della Commissione Sportiva Nazionale ANA in merito alla possibilità di ospitare nella Sezione di Cuneo, per il 2021 il Campionato Nazionale ANA di Sci di Fondo, appuntamento importante per il territorio e per gli Alpini.

“La Commissione è stata soddisfatta del sopralluogo e ringrazia per l'accoglienza e la collaborazione dimostrata” ha concluso il Consigliere Nazionale e componente della Commissione Nazionale Sportiva Antonio Franza, presente al Consiglio.