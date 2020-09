I Rotary Club della Granda vicini alla scuola: in dono 1150 dispenser di gel igienizzante a tutti gli istituti

I gruppi Rotary di Cuneo, di Cuneo Alpi del Mare, di Mondovì, Saluzzo e del Distretto 2032 hanno deciso, in questo 2020 così complicato soprattutto sul fronte scolastico, di dedicare proprio al mondo dell'Istruzione una delle parti più cospicue del proprio impegno.

Stamattina i Rotary Club del Gruppo Monviso per le Scuole hanno presentato il loro progetto, dedicato agli alunni più fragili, cioè quelli che frequentano le scuole dell'Infanzia, le Primarie e le scuole medie.

Lo hanno fatto presso il Provveditorato, alla presenza della dirigente provinciale Maria Teresa Furci e dell'assessora alla Scuola del Comune di Cuneo Franca Giordano.

In cosa consiste l'attenzione del Rotary verso la scuola, in particolare verso gli istituti comprensivi del territorio dei 4 Club coinvolti.

Si parte dalla distribuzione di 1.150 dispenser da un litro di gel igienizzante, che verrà dato a tutte le classi, assieme a 700 taniche di ricarica.

Verranno poi messi a disposizione dei professionisti soci dei Club, che si renderanno disponibili gratuitamente, fino alla fine dell'anno, per dare indicazioni e fornire consulenza su temi legali (con l'avvocato Nicola Menardo), sanitari (con il dottor Livio Vivalda), psicologici (ci sarà il dottor Luigi Salvatico) e infine strutturali ed impiantistici (con l'architetto Giacomo Gaiotti).

Ci sarà anche la parte formativa per i piccoli studenti, ai quali verranno forniti 500 pannelli informativi da appendere in aula, con tutte le indicazioni pratiche su come igienizzare al meglio le mani.

L'iniziativa dei Rotary aderenti è stata ovviamente molto apprezzata, sia dalla dottoressa Furci che dall'assessora Giordano che dai dirigenti scolastici. Nei prossimi giorni inizierà la consegna del materiale alle numerose scuole coinvolte.