La mobilità post Covid trasforma i quartieri di Cuneo Sud, tra piste ciclabili e zone 30

Cuneo guarda alla sostenibilità e spinge sull'utilizzo delle bici. Mobilità dolce. E' questo il concetto a cui si ispira l'amministrazione, reso ancora più irgente dall'emeregnza Covid, che ha spinto ad accelerare in questa direzione.

E a questo fine sono stati investiti i 170mila euro stanziati con Decreto Ministeriale dello scorso gennaio, destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Cuneo ha scelto di spenderli per la realizzazione delle zone 30 nel quartiere Cuneo Sud e per le piste ciclabili.

Come evidenziato dall'assessore Davide Dalmasso, l'idea è quella di rendere più sicura la viabilità in una zona della città ad alta densità abitativa, anello di congiunzione tra quello che sarà il polmone verde di piazza d'Armi e quello costituito dal viale degli Angeli. Sarà infatti zona 30, con interventi mirati a moderare e calmierare la velocità in tutta la zona del San Paolo.

E poi collegamenti destinati ai ciclisti. E' stato terminato nei giorni scorsi quello in via Dante Livio Bianco, che passa davanti alla parrocchia del Cuore Immacolato; poi c'è quello in via Carlo Boggio, nella zona dell'Asl Cn1.

"Vogliamo spingere verso la mobilità dolce. Creando delle condizioni di sicurezza anche per gli studenti che sceglieranno di tornare a scuola in bici o a piedi. Il Covid ha accelerato un percorso verso cui l'amministrazione cittadina ha sempre guardato", ha detto l'assessore alla Mobilità.

Ed è proprio sul ritorno a scuola in bici che sta puntando l'amministrazione. Per muoversi in modo sostenibile ma comunque sicuro. La nuova pista ciclabile che collega corso Brunet tramite via Carlo Boggio e via Livio Bianco fino a via Bodina sarà inaugurata proprio il 14 settembre, primo giorno di scuola.

Perché l'invito è proprio agli studenti: tornate a scuola utilizzando la bici o andando a piedi. "I ragazzi e le loro famiglie devono sapere che le strade cittadine sono sicure, che possono raggiungere la propria scuola a piedi o in bici, laddove le distanze lo consentano, e che possono farlo in tutta sicurezza".

Tra i vari progetti c'è anche quello di trasformare in via sperimentale Via Carlo Emanuele (da Corso Dante fino a Corso Soleri) in Strada FBis: l’asse viario verrebbe destinato prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile, anche grazie all’utilizzo di vernici colorate a breve durata sul manto stradale e l’utilizzo di nuovi arredi urbani.