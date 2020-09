Nocciole: Coldiretti Cuneo dice no a "quotazioni assurde"

Si è riunita questa mattina, presso la sede decentrata di Alba della Camera di Commercio, la Commissione per la rilevazione dei prezzi delle nocciole, dalla quale sono emerse ancora una volta quotazioni che non rispecchiano affatto la qualità dei raccolti 2020.

È quanto denuncia Coldiretti Cuneo, i cui rappresentanti in seno alla Commissione hanno sostenuto con forza che i prezzi in circolazione da fine agosto non sono congrui al pregio delle nocciole di quest’annata e sminuiscono in maniera inaccettabile il lavoro dei corilicoltori cuneesi, impegnati a produrre un’eccellenza distintiva del nostro territorio.