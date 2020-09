Oncino assente alla Messa in onore di San Chiaffredo, a Crissolo: si interrompe la tradizione che perdurava dal voto del 1632

La “fotosegnalazione” giunge in redazione, da parte di un abitante della Valle Po.

Le immagini immortalano la Santa Messa in onore di San Chiaffredo, patrono della Diocesi di Saluzzo e patrono di Crissolo, proprio nel santuario dedicato al martire, al cospetto del Monviso.

Il saluzzese è molto legato alle tradizioni del suo martire.

La realizzazione del Santuario, come si legge sul sito dedicato al luogo di culto, deve la origine “al ritrovamento delle reliquie di San Chiaffredo, il 18 novembre del 522 d.C., da parte – sempre stando alla tradizione – di un contadino, che ritrovò i suoi buoi caduti in un burrone sani e salvi sopra il sepolcro del santo.

Chiaffredo – riporta il sito del Santuario – era uno dei soldati dell’impero romano appartenente alla legione Tebea che fu prima decimata e poi massacrata ad Agauno (l’attuale Saint Maurice, in Svizzera) il 22 settembre del 286 d.C.

Esistono due leggende sul suo arrivo in Valle Po.

Secondo la prima, il Santo fu posto in guarnigione a Crissolo per il controllo fra Gallia Cisalpina e quella Transalpina e, giurando fedeltà all’Impero di Diocleziano e Massimiano, rifiutò di rinunciare alla fede cristiana e fu martirizzato.

La seconda vuole invece che Chiaffredo sia sfuggito alla strage di Agauno e, rifugiatosi in Valle Po per predicare insieme al suo compagno Costanzo, fu raggiunto e trucidato da alcuni sicari pagani nelle vicinanze di dove ora si trova il Santuario”.

In alta Valle Po, la devozione a San Chiaffredo è particolarmente sentita anche per i fatti del 1630, con la grande peste del 1630.

I comuni di Crissolo, Oncino e Ostana fecero infatti nel 1692 un voto pubblico, come ringraziamento a San Chiaffredo, per la sua protezione in occasione della peste. Il voto prevedeva (e prevede tutt’oggi) che ogni comune si sarebbe recato, in processione al santuario crissolese una volta all’anno, con sindaco, consiglieri comunali e tutta la popolazione.

Il pellegrinaggio deve avvenire in dat­e stabilite. In passato si scelse il giorno della Santissima Trinità, in primavera. La popola­zione, in processione, cantando le litanie dei Santi si recava al Santuario.

Una tradizione legata all’impegno votivo che si è tramandata sino ad oggi. A causa della scarsità di popo­lazione, le tre comunità – pur sempre con a capo sindaco e amministrazione comunale – si incontrano direttamente sul piazzale antistante il santuario, nella domenica precedente la ricorrenza del Santo, che cade il 7 settembre.

Ieri, domenica 5 settembre, era la giornata della messa e del pellegrinaggio a San Chiaffredo. Ma in molti hanno notato l’assenza dei rappresentanti del Comune di Oncino. Di fronte al Santuario, insieme a don Oreste Franco, rettore del Santuario e Cappellano di Sua Santità, e a don Remigio Luciano, amministratore parrocchiale di Oncino, c’erano soltanto – fascia tricolore indosso – Fabrizio Re, sindaco di Crissolo, e Silvia Rovere, primo cittadino di Ostana, con i rispettivi gonfaloni comunali.

Mancava all’“appello” Alfredo Fantone, sindaco di Oncino, o comunque un rappresentante dell’Amministrazione comunale. Di Oncino non v’era neanche il gonfalone del Comune.

“È il primo anno che il Comune di Oncino è assente con il suo gonfalone e il suo sindaco o un rappresentante dell’Amministrazione. – ci scrive il lettore – Da quando era stato fatto il voto, le Amministrazioni, con la popolazione, hanno sempre venerato San Chiaffredo.

Penso si tratti di un’assenza molto grave: si può anche essere laici, ma in qualità di sindaci si rappresenta tutta la popolazione. Bastava anche un altro membro dell’Amministrazione, un delegato del sindaco, con il gonfalone”.

Un’assenza che forse non è passata inosservata. Le reazioni? Dal sindaco di Crissolo, Fabrizio Re, arrivano toni distensivi: “Mi sono comunque permesso, a fine della celebrazione, di portare a don Oreste a don Remigio i saluti anche degli oncinesi e dell’Amministrazione comunale. San Chiaffredo, durante la peste del 1630 ha graziato tutti, a prescindere: Crissolo Oncino ed Ostana”.

“Il lettore che ha segnalato la mancata presenza per farne un pezzo giornalistico dovrebbe dire anche il perché non ero presente. – la replica del sindaco di Oncino, Alfredo Fantone – Polemiche a parte, con sommo rammarico, ho avvisato anche Re dell’assenza. Errori e mancata assunzione nei tempi previsti hanno fatto si che ci sia solo io in Comune.

Per tre giorni, da giovedì, il Municipio e tutta la valle sono stati isolati a livello di connessione e telefonia: i tecnici hanno lavorato incessantemente per risolvere il problema, visto che siamo sotto elezioni, e dopo varie prove fatte sempre dal sottoscritto, hanno finito ieri sera alle 18.30 di mettere a posto i guasti.

Mi preme ringraziare Telecom e Alpimedia che ci hanno aiutato a risolvere questo grosso problema. Tutti gli altri Amministratori erano impegnati, chi per cerimonie, chi per problemi di salute. Io, invece, ho dovuto tenere il Municipio aperto. Non potevo lasciare le chiavi e andarmene via”.