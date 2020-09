Scuole alla ripresa: Bra vince la sua battaglia sui pasti in mensa

Bra potrà continuare a utilizzare la propria mensa comunale per il servizio dei pasti alle scuole cittadine.



E’ quanto fa sapere il sindaco Gianni Fogliato, aggiornando il nostro giornale sugli sviluppi relativi alla disposizione del Ministero dell’Istruzione che minacciava di costringere il Comune della Zizzola a rinunciare al servizio interno che quotidianamente prepara 1700-1800 pasti al giorno, in buona parte destinati agli studenti delle scuole dell’obbligo cittadine.



La misura ( ne scrivevamo qui ) è quella con la quale il dicastero guidato dal ministro Lucia Azzolina aveva disposto che, a partire dalla ripresa del 14 settembre, per ragioni di sicurezza sanitaria, i pasti serviti negli istituti scolastici italiani dovessero venire preparati in confezioni mono-porzione sigillate.



Una prescrizione impossibile da rispettare, se non a fronte di ingenti investimenti o più facilmente con l’affidamento all’esterno del servizio, per chi come Bra da sempre gestisce internamente la preparazione dei pasti, facendo di quello che il sindaco Fogliato descrive come "il più grande ristorante cittadino" un’eccellenza tra i servizi che il Comune offre a scuole e famiglie.



Nei giorni scorsi da Roma è finalmente giunta un’interpretazione della norma che va nella direzione auspicata e sollecitata da Bra come dai numerosi centri italiani che, per il tramite delle associazioni dei Comuni, avevano intanto segnalato la problematica al Ministero.



"I chiarimenti giunti dagli organi preposti – spiega il primo cittadino – dispongono che si possa adempiere alla prescrizione riguardante le 'monoporzioni' anche quando il cibo viene servito e scodellato nel piatto del commensale, senza che questo debba essere necessariamente confezionato e sigillato. E' sufficiente quindi che i piatti da portata non vengano lasciati a disposizione dei commensali".



Un bel sollievo e un problema in meno in vista di una ripartenza delle lezioni già alle prese con tanti nodi ancora da sciogliere. "Anche grazie alla nostra denuncia si è arrivati a una soluzione di buonsenso – prosegue Fogliato –. Questo farà sì che Bra possa continuare a cucinare in proprio i propri pasti e a investire sugli aspetti qualitativi ed educativi di quello che in questi anni si è confermato essere un servizio particolarmente apprezzato dalle famiglie".