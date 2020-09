Torna in campo la Santostefanese calcio

Riparte l’attività agonistica della Santostefanese. Domenica 13 settembre, alle 15, i langaroli giocheranno al Gigi Poggio di Santo Stefano Belbo contro gli astigiani della Pro Villafranca nella partita di andata del primo turno di Coppa riservata alle formazioni di promozione. La partita di ritorno si giocherà la domenica successiva a Moncalvo, in attesa del debutto in campionato previsto per il 27 settembre al Girardengo di Novi Ligure con la Novese.