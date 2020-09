Zone colore all'ingresso e smart tv in tutte le classi: così il "Cocito" di Alba si prepara alla ripartenza

Lezioni in presenza per tutti i suoi 700 allievi. Questo uno dei punti fermi coi quali il Liceo Scientifico "Leonardo Cocito" di Alba programma la ripresa a partire da lunedì 14 settembre.



A spiegarlo al nostro giornale è la professoressa Anna Viarengo, al suo secondo anno alla guida dell’istituto di corso Europa 2: "Abbiamo lavorato intensamente in estate per arrivare a questo obiettivo. C’è da dire che abbiamo il vantaggio di poter godere di una struttura ampia, che ovviamente aiuta, in questo senso. Dove avevamo problemi di classi particolarmente numerose abbiamo chiesto il supporto della Provincia, che, devo dire, è prontamente intervenuta per spostare muri e realizzare quelle opere di edilizia leggera necessarie a fare spazio a tutti i nostri studenti, ovviamente col metro di distanza e l’obbligo di mascherina negli spostamenti in classe e fuori, così come previsto dalle indicazioni del Ministero".



La scuola ha dovuto rinunciare ai laboratori di Biologia e Disegno, trasformati in aule nelle quali ospitare classi particolarmente numerose. Con parte dei fondi arrivati dal Ministero ha intanto dotato ognuna delle sue 31 classi (una in meno che nello scorso anno, mentre gli studenti sono una trentina in più) di una Smart Tv, terminale in sede del sistema di "didattica digitale integrata" che la scuola punta ora mettere a punto anche grazie alle indicazioni in arrivo dal collegio docenti.



L’idea è ovviamente quella di tenersi pronti nel caso di possibili nuovi stop alle lezioni che dovessero arrivare in corso d’anno, o anche solo di episodi di contagio o isolamento che possano riguardare allievi o docenti.



Per limitarne per quanto possibile la probabilità la scuola non ha ritenuto di adottare la misurazione della febbre all’entrata: "Il Ministero non la richiede, giustamente a mio giudizio, perché sarebbe un’operazione che richiederebbe tempi lunghissimi ogni mattina e che soprattutto andrebbe a creare situazioni di code che abbiamo ritenuto fosse meglio evitare", spiega in proposito la preside, che su questo punto aggiunge come "sarà fondamentale che siano gli allievi e soprattutto le famiglie ad agire con grande scrupolo e senso di responsabilità, avendo cura di monitorare lo stato di salute dei ragazzi ed evitando di mandarli a scuola nel caso di sintomi anche solo sospetti".



Tra le numerose misure invece assunte per limitare i contatti interpersonali e contenere la possibile diffusione di infezioni (l’istituto ha approntato uno specifico regolamento in 29 punti, lo pubblichiamo in allegato) figurano invece la previsione di quattro diverse zone di accesso e di uscita alla scuola, differenziate per colore e destinate ognuna a diversi gruppi di classe, e di altrettante zone esterne nelle quali, condizioni meteo permettendo, gli studenti saranno invitati a tenere la ricreazione.



"Molte cose le stiamo ancora definendo mano a mano che dal Ministero o dagli uffici scolastici arrivano gli aggiornamenti attesi su vari punti", prosegue il dirigente scolastico. E’ il caso soprattutto del personale. "Siamo in attesa di avere notizie sul cosiddetto 'organico Covid’. Noi in particolare abbiamo chiesto l’affidamento di altri due bidelli (una decina quelli attualmente in servizio, ndr): una richiesta se vogliamo contenuta, ma necessaria a far fronte alla più stringenti esigenze di sorveglianza dei ragazzi".



"Chiederemo anche un certo numero di insegnanti in più – concluce la professoressa Viarengo –. Uno dei principali problemi quest’anno sarà quello legato alle sostituzioni dei docenti che dovessero rimanere a casa in isolamento fiduciario perché presentano sintomi sospetti o a causa di parenti risultati positivi. Chi rimarrà in classe coi ragazzi nel caso di simili evenienze? Lo stesso dicasi per i 'docenti fragili': ad oggi non posso quantificare esattamente di quanti casi parliamo, ma è un altro fattore di cui dovremo tenere conto per organizzare le nostre attività".