Abet Basket Bra: nuove sfide per Fabrizio Gatto, si dedicherà alla crescita dei giovani cestisti braidesi

L'ex capitano dell'Abet Bra Fabrizio Gatto non giocherà con la prima squadra nella Serie C Gold 20\21 ma si occuperà dei giovani cestisti braidesi svolgendo a tempo pieno i ruoli di responsabile del settore Minibasket e coach del settore giovanile, attività di cui già si occupava da diversi anni.

Lo ha ufficializzato la società braidese, sottolineando come la necessità di maggiore presenza e impegno siano le principali ragioni della decisione condivisa tra giocatore e dirigenza.

Ma Gatto non lascerà il campo. Giocherà infatti nella nuova squadra che disputerà il campionato di Promozione allenata da coach Siragusa.

Fabrizio Gatto: “E’ stata una scelta condivisa e in completo accordo con i dirigenti. Mi dedicherò ai più piccoli e ai giovani al 100%, cercando di far crescere questo settore. Mi vedrete ancora in campo con la nuova squadra di Promozione dove cercherò di divertirmi con i “vecchi” compagni e dare qualche suggerimento ai più giovani”