Olimpo Basket Alba: ufficialmente aperte le iscrizioni per la stagione sportiva 20\21

Sono ufficialmente aperte da oggi, lunedì 7 settembre, le iscrizioni per la stagione 20\21 all'Olimpo Basket Alba.

Un'occasione per ripartire, fare sport e stare insieme, dopo tanti mesi difficili a causa dell'emergenza sanitaria.

L'obiettivo dichiarato della società albese è quello di "fare crescere bambini e bambine ed i ragazzi e le ragazze dentro e fuori dal campo, con tutta la qualità dello staff dell’Olimpo Basket."

Per iscriversi è sufficiente contattare la segreteria al 3357792086 oppure scrivere all'indirizzo E-mail segreteria@olimpo-basket.it

Si gioca così (UFFICIO STAMPA OLIMPO BASKET ALBA)

Vi aspettiamo numerosi per una nuova annata da vivere insieme! Dopo molti mesi è possibile tornare a giocare, per fare attività fisica, ma anche vivere i valori di squadra e dell’amicizia che insegnano lo sport e la pallacanestro. Il gioco ed il movimento sono esigenze vitali del corpo umano per il fisico e la mente. Riteniamo di poter offrire l’opportunità di fare tutto questo nel miglior modo possibile, in un ambiente sano e stimolante, all’interno di un club storico del territorio e con un’offerta sportiva di alto livello. Naturalmente il divertimento è assicurato, con l’obiettivo di far crescere bambini e bambine ed i ragazzi e le ragazze dentro e fuori dal campo, con tutta la qualità dello staff dell’Olimpo Basket. Soprattutto, però, la pallacanestro sa regalare emozioni uniche al mondo ed ecco perché per noi “Si gioca così!”.