Nel 2017 era evaso dal carcere di Fossano. Nuova fuga per il pluriomicida Johnny lo Zingaro

Lo ha fatto ancora. Ed è la seconda volta in tre anni. Johnny lo Zingaro, pluriomicida, condannato all'ergastolo, è nuovamente evaso. Dal carcere di massima sicurezza a Sassari, dove era stato trasferito in seguito all'evasione di giugno 2017 dal carcere di Fossani.

Giuseppe Mastini il 30 giugno 2017 non si era presentato alla scuola di polizia penitenziaria di Cairo Montenotte, nel savonese, dove era stato assegnato per svolgere un periodo di lavoro esterno. La sua latitanza durò meno di un mese.

Fu catturato il 25 luglio in una casa di Taverne D’Arbia in provincia di Siena, insieme all’amore della sua vita, Giovanna Truzzi, conosciuta quando entrambi erano ragazzi, anche lei evasa dagli arresti domiciliari a Lucca.

60 anni anni, condannato all'ergastolo nel 1989, è un criminale di lungo corso. Il suo primo omicidio risale agli anni ‘70 quando era ancora minorenne. Poi una serie di furti, rapine e sequestri: era stato anche indicato come possibile complice di Pino Pelosi condannato per l’assassinio dello scrittore Pier Paolo Pasolini.

Ieri a mezzogiorno non è rientrato da un permesso premio nel carcere di Bancali, in provincia di Sassari. Le ricerche sono in corso, in tutta Italia, alle frontiere e soprattutto ai porti della Sardegna.

Ovviamente la notizia ha scatenato tantissime polemiche. Una domanda su tutte: "Ma chi gli ha permesso di uscire?"