Boves: un successo la festa di "San Grato" a Rivoira

Maurizio Paoletti, in uno dei suoi interventi, ha ripreso concetti espressi dal Parroco, sull’importanza della Comunità, e di tante parole accentate, come «Responsabilità» (verso se stessi, verso la famiglia, verso gli altri) o «Libertà». Ha dato quasi per scontata una prossima «seconda ondata» di «COVID 19», di un «nemico» non ancora sconfitto, pur con tutti più preparati, a partire dai medici. Ha ricordato i 120.000 euro (40.000 arrivati dallo Stato) investiti per far ripartire, in sicurezza, le lezioni scolastiche anche a Boves. Ha aggiornato sul ponte sul Colla e sulla pista ciclopedonale, i cui lavori sono, ovviamente, in ritardo, per via della «pandemia», ma prossimi alla conclusione (i tempi previsti ora pare siano sul mese, mese e mezzo). Ha plaudito alla «tettoia-chiostro», molto adatta anche a questi tempi di «virus», garantendo spazio (aperto) e distanze.