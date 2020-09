Rientro in classe a Savigliano: trasporto locale garantito e pranzo con “lunch box” ma nessun aumento dei costi per i cittadini

Il 14 settembre sono pronti a rientrare in classe anche i ragazzi delle scuole di Savigliano che si sono preparate nei mesi scorsi seguendo le direttive del Governo per il ritorno sui banchi dei propri studenti.

Garantiti i trasporti a livello locale, saranno come erano gli altri anni, mentre la grande differenza sarà la mensa al banco con il cosiddetto “lunch box”. I costi sul trasporto resteranno uguali per l’utenza, mentre la mensa registra un importante aumento di costi per il Comune. L’Amministrazione, grazie ai 90 mila euro ricevuti dal bando europeo Pon, ha provveduto a fornire il materiale per il distanziamento richiesto dai dirigenti e che sta arrivando in questi giorni. Più lento l’arrivo dei banchi “standard”, quelli a rotelle sono stati richiesti direttamente al Ministero in realtà solo per una classe della terza media.

Non ci saranno spostamenti di sedi per le lezioni invece. “Abbiamo valutato le lezioni in sedi diverse - spiega l’assessore Petra Senesi - ma a livello organizzativo è difficile in così pochi giorni. Per cui abbiamo lavorato con i dipendenti comunali per ridurre al minimo le chiusure”.

Abbastanza tranquilla la situazione su medie ed elementari dove l’orario, anche con ingressi contingentati, rimane pressoché invariato, alle elementari ad esempio le prime classi entreranno scaglionate dalle 7.55 alle 8.10 con tre ingressi. “In generale le scuole hanno cercato di tenere il quarto d’ora di ingressi contingentati proprio per non compromettere i trasporti”.

Come per gli studenti delle superiori, i ragazzi di medie ed elementari dovranno mangiare al banco con il "lunch box".

La routine degli studenti al momento prevede la misurazione della temperatura giornaliera direttamente a casa dai genitori. Non ci saranno dunque termoscanner all’ingresso degli edifici scolastici, anche se l’Amministrazione ha provveduto già ad acquistarne nel caso la normativa dovesse cambiare.

Durante le lezioni, i ragazzi seduti al proprio banco potranno togliere la mascherina, ma dovranno indossarla di nuovo nei cosiddetti “momenti di scambio”, ovvero durante gli intervalli o quando si muovono nei corridoi.

Anche in questo caso però, tutto potrebbe nuovamente cambiare a seconda delle disposizioni del Governo.