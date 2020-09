Scuole superiori: all’Arimondi Eula di Savigliano difficoltà maggiori nella gestione degli spazi e grande incognita sull’organico

Manca poco al rientro dei ragazzi nelle scuole superiori di Savigliano, ma dopo aver risolto le importanti difficoltà sulla gestione degli spazi in base alle norme anticovid, come in altri istituti della Granda, resta l'importante incognita sul mancato arrivo di insegnanti e personale Ata.

“La nostra difficoltà più grande è stata nella gestione degli spazi - spiega Luca Martini, dirigente scolastico dell’I.I.S. "Arimondi-Eula" -. Il nostro istituto infatti è suddiviso su due sedi quella di Savigliano e quella di Racconigi. In base ai parametri del Comitato abbiamo calcolato la capienza dei nostri locali in relazione agli studenti (ad oggi oltre 900 iscritti, ndr). Abbiamo realizzato alcune piantine con la disposizione dei banchi stessi, sulla base dei parametri come quello del metro di distanza boccale e quello di due metri dalla cattedra, e in questo modo riusciremo a far rientrare tutti i ragazzi”. La Provincia di Cuneo infatti ha inoltre recuperato un locale ampio nella sede di Savigliano, un’aula da disegno al piano al terra aula riconvertita, mentre altri lavori estremamente urgenti sono attesi a Racconigi dove sarà riconvertita un’aula laboratorio.

Anche all’Arimondi Eula tuttavia è previsto anche l’eventuale ricordo alla didattica digitale. “Ci sarà un minimo ricorso a strategie di attività digitale, ma saranno sempre sulla base della presente situazione che purtroppo varia di giorno in giorno”.

Inviata la richiesta al Ministero per i nuovi banchi in formato ridotto ma per ora come nel resto delle altre scuole non è ancora arrivato nulla. “Avevamo già una situazione banchi che ci permetteva di rispettare la distanza, adesso aspettiamo i banchi misura inferiori, un centinaio in tutto, ma senza rotelle”.

Situazione normalizzata sui trasporti e sugli orari di ingresso: “Disponendo di un numero di plessi piuttosto cospicuo riusciremo a non differenziare gli orari di entrata, nei limiti del possibile riusciamo infatti ad allineare bene gli orari di ingresso con i trasporti. Nel nostro caso perciò l’orario ingresso sarà lo stesso, alle 7.45 con orario definitivo, mentre i primi giorni ovviamente ci saranno delle variazioni per il provvisorio. Abbiamo suddiviso i diversi accessi per cui gli studenti troveranno indicazioni diversificate”.

Mantenuti anche i laboratori, per i quali è previsto un accesso con modalità che consente con il rispetto del distanziamento. Più complicata la stazione palestre: “Stiamo prendendo accordi con gli enti locali perché non abbiamo proprietà della scuola o messe a disposizione solo della scuola, si tratta quindi di spazi utilizzati da diversi utenti per cui è necessaria un’igienizzazione costante”.

Nessuna modifica agli orari dell’intervallo già scaglionato durante il quale ovviamente si dovrà mantenere la distanza di sicurezza ed evitare gli assembramenti. Per quanto riguarda eventuali spuntini, i ragazzi potranno ordinare la colazione presso il bar interno che sarà poi appositamente consegnata.

Resta la grande incognita sull’organico. “Siamo in difficoltà sulla dotazione di insegnanti e personale Ata, ovvero tecnici e bidelli. Era stata promessa una dotazione che è essenziale, ci occorre personale” conclude il dirigente Martini.