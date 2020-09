Un'occasione per ritrovarsi dopo tanti mesi: giornata in montagna per i docenti del comprensivo di Dronero

Sabato 5 settembre i docenti dei 3 ordini di scuola hanno vissuto una giornata naturalistica alla Gardetta

I docenti dell’I.C. G. Giolitti di Dronero si sono “riuniti”, rispettando la normativa in materia di sicurezza, dopo mesi di distanziamento fisico, per una splendida giornata presso un luogo incantato della Valle Maira: l’altopiano della Gardetta.

La giornata, trascorsa in compagnia, è stata utile per ricaricare lo spirito e condividere l’entusiasmo per intraprendere il nuovo anno scolastico in presenza e in sicurezza.