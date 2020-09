Cuneo: a Palazzo Samone la mostra "L'Ultimatum di Madre Terra"

L'ambizioso progetto degli Artisti di Art en Ciel per questo 2020 volge ad affrontare uno dei temi più drammatici della nostra epoca, il grande inquinamento che ci affligge ormai da troppo tempo. Ognuno di loro cercherà di realizzare almeno un'opera che lo rappresenti, con la speranza di riuscire a sensibilizzare chi vorrà visitare la mostra, organizzata con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cuneo, intitolata L’ULTIMATUM DI MADRE TERRA che verrà inaugurata sabato 12 settembre alle ore 17,30 nelle sale al primo piano di Palazzo Samone, Via Amedeo Rossi n.4, a Cuneo.

L'umanità è ancora in tempo a fermare questo processo degenerativo che comprende la devastazione ambientale, l'utilizzo scriteriato della tecnologia, la noncuranza con cui si fa spreco di beni vitali come l'acqua, il consumismo smodato, il disboscamento selvaggio ed altro ancora.

Occorre prenderne coscienza e preservare dalla distruzione quella che diventerà presto la casa dei nostri posteri ed essere disposti a qualsiasi sacrificio per poterne salvaguardarne la salute. Ci comportiamo come il cancro, che parassita un organismo a suo piacimento per poi portarlo alla morte ed infine perire con lui.