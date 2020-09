La braidese Iris Pfeiffer vince il primo “Bodypainting Contest” di Bardonecchia

Iris Pfeiffer si è aggiudicata il “1st Bodypainting Contest”, categoria Body Painting Tecnica Mista, a tema SempliceMENTE, organizzato sabato 5 settembre in una splendida e tiepida giornata di fine estate, dall’Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia, in collaborazione con Italian Body Painting Festival e Bodypainting’s Friends e il patrocinio del Comune di Bardonecchia.



La trentenne modella di origini austriche, a lungo residente a Vienna, che da anni vive a Bra (Cuneo), ha preceduto sul filo di lana Ilaria Fumarola, nata a Bari e residente a Torino e la piemontese Rebecca Brigada, la toscana Rudy Mazzone e la valdostana Daniela Zanini.



L’originale manifestazione per Bardonecchia è iniziata in mattinata con gli artisti e le artiste, interpreti dell'arte del bodypainting, che hanno dipinto utilizzando colori ad acqua atossici, il corpo delle cinque modelle nei gazebo bianco-rossi appositamente predisposti lungo l’affollata centrale via Medail, aperti alla visione dei passanti solo a partire da mezzogiorno.



Nel pomeriggio, mentre in via Medail continuavano ad esibirsi alcuni musicisti di strada, dopo lo shooting fotografico, la giuria si è riunita e ha valutato il lavoro degli artisti, esprimendo voti da uno a dieci, sull’abilità artistica e qualità tecnica, l’interpretazione del tema SempliceMente, la composizione e l’armonia, e stilato la classifica, fondamentale per assegnare alle prime tre tele umane e ai relativi artisti, i premi.



La cerimonia di presentazione delle modelle e degli artisti e la successiva premiazione si è svolta nel caldo pomeriggio sul palco-passerella allestito in piazza Alcide De Gasperi, davanti ad un folto pubblico, a Piera Marchello, assessore comunale alle Politiche Sociali, Progetto Casa per Anziani, Trasporti, e alla Farmacia Comunale, una delle componenti della giuria presieduta da Francesca Cavicchio, Campionessa Italiana nel 2018, seconda ai Campionati Mondiali del 2019 di bodypainting.



“Sono stata contattata a fine primavera da Carola Vajo, presidente della Pro Loco – dice l’ex campionessa, ora tra le principali esperte italiane di questa arte - e in poco tempo siamo riusciti a portare a Bardonecchia artisti e modelle da tutta Italia. Cosa non semplice per il periodo e il poco tempo a disposizione per allestire il tutto. Le modelle sono state molto contente di come sono state accolte dal pubblico molto curioso ed interessato a saperne di più sull’arte del corpo, novità assoluta per la Conca. La mite temperatura ci ha favoriti. Contiamo di poter disporre in futuro di un maggior numero di modelle, ma per essere stata la prima edizione va più che bene così. Arrivederci al prossimo anno”.