Miss Italia 2020 di scena a Scarnafigi per la seconda tappa delle selezioni provinciali

Venerdì 11 settembre, al ristorante Il Villaggio della Fonte di Scarnafigi (strada Grangia, 15) è tutto pronto per l'evento che si svolgerà a norma anti-Covid e reso possibile grazie ad un grande lavoro organizzativo. Si parte alle ore 20 con la cena di gala e alle 21 miss in passerella per conquistare il titolo di miss Villaggio della Fonte e le altre fasce di bellezza in palio. Diversi gli ospiti dell’appuntamento presentato da Agron Dodaj e Giuseppe Manca.