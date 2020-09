Niella Tanaro: tutto pronto per la premiazione del concorso di grafica "Tra pittura e pane"

Domenica 13 settembre avrà luogo presso la Confraternita di Sant’Antonio in Niella Tanaro la premiazione della prima edizione del Concorso di grafica “Niella Tanaro: tra pittura e pane”, promosso dall’Associazione turistica “Pro Niella Tanaro” in collaborazione e con il patrocinio del Comune.

Trattasi di un bando di progettazione grafica di un marchio e/o logotipo recanti la simbologia (la messicola il gittaione, le spighe di grano, il pane, i colori violetto e giallo dorato ed il motto “inter segetes nigella”) che si trova sul primo stemma della Comunità di Niella Tanaro risalente al 1784. Agli oltre 15 iscritti partecipanti (in forma individuale od a gruppo) è stato inviato il materiale propedeutico, come spunto per la creazione del disegno.