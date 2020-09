Fra Diavolo entra nel mondo Cuneo Volley

La scelta delle materie prime è fondamentale in ogni progetto che abbia successo, e possiamo dire che sicuramente quelle di Fra Diavolo sono state e continuano a essere eccezionali.

Il Club di pallavolo maschile cuneese è molto orgoglioso di questa new entry nel mondo biancoblù, le ambizioni da ambo le parti non mancano.

Il Presidente Mauro D’Errio e il soci tutti: "Tradizione e materie prime di qualità sono i nostri punti fermi, così come la volontà di investire sui giovani. La nostra prima apertura a Diano Marina è stata un ridar vita a un locale storico della città, mantenendo il nome originale e dal quale la nostra realtà ristorativa ha preso la denominazione. Siamo presenti in 3 regioni con 11 ristoranti, tra cui quello di Cuneo situato in via Roma nel cuore del centro storico. Essere parte del luogo, dei colori e dei profumi in cui apriamo un locale è fondamentale, ciò lo si nota in primis dal format del nostro menù. Nel progetto del Cuneo Volley abbiamo trovato molti punti in comune, soprattutto l’ambizione e la dedizione alla crescita dei giovani".

Fra Diavolo è una presa di posizione decisa, è la scelta di un impasto tra 3 differenti impasti leggeri e di ingredienti selezionati accuratamente. La loro è una pizza contemporanea nata dalla creatività dei pizzaioli e dalla qualità delle materie prime di produttori artigianali. Scegliete di che pizza siete fatti, andando in uno dei loro locali di Cuneo, Torino, Milano, Genova, Alassio, Albenga, Diano Marina, Alba, Sanremo e Novara.