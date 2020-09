Atletica Fossano, che show a Donnas! Dieci titoli regionali e incetta di medaglie

Un weekend da 10 (e lode) per l’Atletica Fossano 75. A Donnas, nei campionati regionali su pista, la squadra fossanese ha portato a casa la bellezza di dieci titoli regionali e numerose medaglie.

IL RIEPILOGO (Atl Fossano '75)

Decade dopo quasi 30 anni il record societario sui 200m maschili che nella stessa giornata viene superato ben due volte, da Giovanni Rinaldi e Simone Massa. Per Rinaldi 22.17s che vale come titolo regionale juniores e pb.

Doppietta per il velocista fossanese che conquista anche il titolo regionale categoria juniores nei 400m (50.35s). Subito dietro Rinaldi vola Simone Massa con 22.20s nei 200 e 48.88s nei 400m che gli regalano il titolo regionale assoluti (anche titolo regionale promesse).

Sempre in campo maschile supera tutte le 10 barriere e trionfa nei 400hs il giovane Nicolò de Lio che conquista il titolo regionale di categoria nei 400hs con il nuovo personal best di 59.94s.

Nei 100m uomini buon tempo di Gioele Ghibaudo che chiude in 11.84s.

Quinto posto e nuovo personal best per Edoardo Manfredi nel lancio del giavellotto con la misura di 40.11m; per lui anche 26.97m di disco.

Quinto posto anche per Simone Demichelis con 4.00m nel salto con l’asta.

Nel salto in alto 1.76m per Lorenzo Mellano, al rientro dall’infortunio.

In campo femminile weekend eccezionale per Francesca Bianchi che conquista i titoli assoluti nei 200m e nei 400m (anche titoli categorie juniores). La velocista chiude in 25.55s i 200m e in 57.23s i 400m.

Titolo regionale di categoria anche per Matilde Benedetta Botto nei 400hs.

Molte le atlete sui 200m guidate da Sara Costamagna che conquista il 3° posto con il tempo di 26.73s. A seguire Bianca Mandrile (27.36s), Sara Pepino (pb con 29.44s), Camilla Rattalino (pb con 30.25s) e Valentina Racca (pb con 31.61s).

Pepino e Racca hanno gareggiato anche nel lancio del giavellotto ottenendo due nuovi pb rispettivamente con le misure di 21.27m e 17.56m; sempre nel giavellotto Anna Riccomagno raggiunge la misura di 26.24m e Anna Roccia 20.28m.

Sui 400m a comandare c’è sempre Sara Costamagna con 59.81s seguita dalle giovani Anna Riccomagno (1.00.58) e Anna Roccia (1.02.20 valido come pb).

L’Atletica Fossano schierava sui blocchi dei 100m Camilla Rattalino che ha chiuso in 14.27s.

Buoni risultati anche sugli 800m dove Chiara Costamagna e Giorgia Barra hanno raggiunto rispettivamente i risultati di 2.34.33s e 2.38.92s.

Nella staffetta 4x100 Rattalino, Pepino, Racca e Cosmi hanno chiuso in 54.58s. Secondo posto nell 4x400m donne per Riccomagno, Mandrile, Roccia e Bianchi.

(FOTO - PAGINA FACEBOOK ATLETICA FOSSANO '75)