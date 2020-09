Triatletica Mondovì: buon esordio nelle competizioni ufficiali per il team monregalese

La giornata di domenica 6 settembreha segnato l’esordio della Triatletica Mondovì in una competizione ufficiale, in occasione del 25° Triathlon Internazionale di Mergozzo distanza media.

Cinque i portacolori della neonata sezione Triathlon dell’Atletica Mondovì: tra gli uomini si è distinto il roccadebaldese Luca Mondino che ha chiuso la sua fatica in 4h35’40” (59ª piazza assoluta su un lotto di quasi 400 partenti e 18ª di categoria S3). Mondino era alla sua prima esperienza sulla distanza media che prevede 1.900 metri di nuoto, 90 km di bici e una mezza maratona (21 km) finale.

Hanno concluso la prova con la medaglia di finisher Davide Danni (6h09’14”28), Alberto Ribezzo (6h15’36”55).

Tra le donne Nadia Porta ha conquistato un prestigioso 5° posto di categoria S4. Per lei tempo di 6h10’12”53, con una splendida frazione di corsa.

Il duro tracciato in bici, 90 km di falso piano con pioggia a tratti e vento contrario, hanno purtroppo compromesso la frazione corsa dell’inossidabile Ironman e capitano Fabrizio Moscarini costretto al ritiro intorno al 10 km. In gara anche i monregalesi Luca Turchi (Dolomitica) e Fabio Giubergia (Trivivi).

Alberto Ribezzo: “É stato emozionante debuttare con la nuova squadra, bello alla prima occasione post Covid essere presenti con ben 5 atleti. Un grazie di cuore agli sponsor che hanno permesso di iniziare a realizzare il progetto, e allo stretto rapporto con l’Atletica Mondovì di cui siamo parte integrante, che ha messo a disposizione esperienza, tecnici e un impianto che molti ci invidiano. Complessivamente torniamo da Mergozzo con un buon risultato di squadra: ora riprenderanno gli allenamenti in vista delle prossime gare e ci dedicheremo alla campagna tesseramenti per la prossima stagione con tante novità che bollono in pentola.”