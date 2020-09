Donatori Avis in assemblea nel ricordo del compianto Giorgio Groppo

Sabato 5 settembre presso l’Auditorium Arpino di Bra si è svolta la 62ª Assemblea Provinciale Avis. Un’occasione importante per ringraziare i 13.513 donatori che hanno donato nel 2019, ricordare ma anche ringraziare il compianto presidente Giorgio Groppo, scomparso nei mesi scorsi, e confrontarsi sulle sfide future, in particolare su come avvicinare nuovi donatori al sodalizio.



L’albese Flavio Zunino, presidente provinciale dell’associazione, nella sua relazione morale ha affermato: “Non c’è nulla di più importante che sentirsi utili agli altri: donare ci permette di gustare la gioia dell’altruismo e la soddisfazione del bene compiuto. Oggi – ha continuato – è un giorno importante perché ci permette di ringraziare Giorgio per tutto quello che ha fatto per l’Avis, ma anche di pensare al nostro futuro e alle sfide che ci attendono, so che Giorgio vorrebbe questo e ci spronerebbe a fare sempre di più e meglio”.



“Guardare al domani significa pensare a come avvicinare i giovani alla donazione – ha proseguito Zunino –. Abbiamo il compito di dimostrare loro che l’Avis è un’associazione straordinaria e che farne parte aiuta a essere più felici e gratificati. Donare sangue fin da giovani è un buon modo per diventare adulti e rendersi parte attiva della comunità”.



Oltre ai dati relativi al 2019 nel corso dell’assemblea si è posto l’accento sulla straordinaria risposta dei donatori durante l’esperienza Covid: un’esperienza che ha dimostrato quanto sia solida e attiva la rete delle 48 sezioni Avis.



L’assemblea è stata anche l’occasione per consegnare gli Oscar della Generosità: sono stati premiati il dottor Carlo Di Marco, responsabile laboratorio di Immunoematologia e Virologia presso il Simt di Savigliano, e i donatori Giuseppe Destefanis dell’Avis Alba, Tarcisio Dho dell’Avis di Chiusa Pesio e Luciano Suriani dell’Avis di Racconigi.