A Dogliani l’ultimo saluto a Tina Ghigliano, coi suoi 106 anni era la decana del paese

E’ stata comunicata ieri a funerali avvenuti la notizia della scomparsa – avvenuta venerdì –, di Celestina "Tina" Ghigliano, decana del paese.

Lo scorso 15 aprile, per il suo 106° compleanno, le erano arrivati anche gli auguri del sindaco e dell’Amministrazione comunale , che in pieno lockdown non aveva comunque voluto mancare l’occasione di festeggiare la nonnina del paese raggiungendola in video-collegamento presso la residenza "Anni Azzurri" di borgata Biarella, dove da anni si era ritirata dopo una vita trascorsa nel centro langarolo, dove si era trasferita – lei originaria di frazione Ghigliani di Clavesana – dopo il matrimonio.