Contributi per le opere pubbliche del Viminale, in arrivo 350 milioni: UNCEM chiede una proroga ai tempi di presentazione

C'è ancora esattamente una settimana di tempo per caricare sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale i progetti di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, richiedendo l'accesso ai contributi previsti dal Viminale.

Ogni comune può richiedere l'accesso a una parte dei 350 milioni di euro disponibili per il 2021 in base al proprio numero di abitanti: fino a 1 milioni entro i 5.000, fino a 2,5 milioni tra 5.001 e 25.000 e fino a 5 milioni di euro per chi ha più di 25.000 abitanti.

I tempi, però, possono apparire stretti. Uncem, infatti, ha chiesto a gran voce una proroga dei tempi di presentazione.

"È grave non sia stata prevista in un anno così complesso - evidenzia il Vicepresidente nazionale Alberto Mazzoleni - Si tratta di una necessità espressa a Uncem da decine di Comuni, che abbiamo sottoposto a politici e dirigenti finora senza positiva risposta. Quest'anno il termine per la richiesta deve essere rinviato almeno di un mese. Per presentare una domanda, serve un progetto. E i tempi stretti non permettono di farlo bene. I piccoli Comuni sono oberati in questi giorni da vicende legate al covid-19, a partire dall'organizzazione scolastica e dei trasporti. Uncem chiede a Governo e Parlamento di allungare i tempi".