Giornata Internazionale dell'Alfabetizzazione, a Savigliano la performance teatrale a cura di "Radici" e "Connessioni Migranti"

In occasione della Giornata Internazionale dell’Alfabetizzazione anche a Savigliano questa sera, martedì 8 settembre alle ore 21, si svolgerà un’iniziativa ad hoc a cura di "Radici" e del tavolo di lavoro "Connessioni Migranti".

Si tratta della performance di un gruppo di giovani italiani, albanesi e africani che insieme hanno realizzato un piccolo laboratorio di teatro sociale.

Alcuni dei ragazzi facevano già parte del gruppo teatrale Radici, altri sono fanno parte del laboratorio Siproimi della Cooperativa Orso e dell'associazione MAP.

A seguire saranno gli interventi di Refugees, Siproimi e MAP. Presenti all’evento anche le associazioni che fanno parte del tavolo di lavoro di Connessioni Migranti: Protetto, Refugees Welcome e Colori in Rete.

“Il processo di alfabetizzazione è fondamentale - spiegano i componenti di Connessioni che hanno curato l'iniziativa in programma a Savigliano in piazza Turletti - per la risoluzione di grandi problematiche mondiali, come la povertà, la mortalità infantile, la violazione dei diritti umani e il mancato raggiungimento della parità di genere. La giornata dedicata all'alfabetizzazione, istituita dall'Unesco fin dal 1965, ricorda alla comunità internazionale l'importanza dello sforzo comune nel sostegno del diritto all'istruzione a livello globale. La scuola non è ancora un "diritto" universalmente acquisito, spesso il percorso di persone che affrontano un progetto migratorio è tutto in salita a causa anche di una pregressa scolarità inesistente o troppo bassa, che non permette di raggiungere una qualità di vita rispettosa della dignità umana. Tutti abbiamo bisogno di essere alfabetizzati e di alfabetizzarci reciprocamente per poter vivere con dignità e autenticità e disponibilità nel riconoscerci sempre in apprendimento soprattutto quando si tratta dell’incontro con l’altro”.

Interverrà tra gli altri anche Paola Capellino, insegnante.