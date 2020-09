I Giovani della Croce rossa in piazza, a Racconigi, per una serata di sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili (FOTO)

Le immagini dell'attività dei Giovani CRI in piazza, a Racconigi

“Fatelo quanto volete, ma fatelo come si deve”.

Con questo slogan, i giovani della Croce rossa del Comitato di Racconigi e della sede di Paesana sono scesi in piazza, venerdì sera, a Racconigi, per una serata di sensibilizzazione, rivolta alla popolazione, e focalizzata sulle malattie sessualmente trasmissibili.

“Dopo un lungo periodo di inattività legato alla pandemia da Covid-19 – spiegano Alessandra Mina e Martina Rossa, referenti dei Giovani CRI rispettivamente di Racconigi e Paesana – siamo finalmente tornati in piazza con il loro stand e, attraverso quiz e attività abbiamo attirato ragazzi giovani, ma allo stesso tempo anche persone più adulte”.

Soddisfatti dall’ottima riuscita di questa prima esperienza nel campo dell’educazione alla sessualità e sulle malattie sessualmente trasmissibili, i Giovani CRI vogliono ringraziare “il Plaza Cafè Racconigi, il Kiosko Racconigi e La Belle Epoque Racconigi per la loro infinita disponibilità, tutti coloro che si sono fermati anche solo un secondo davanti al nostro stand e ovviamente i nostri Giovani CRI, per l’impegno e la passione che riescono a mettere in ogni attività”.