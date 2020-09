Importanti lavori sul cimitero di Rocca Cigliè: 46mila euro per metter mano a “problemi che perdurano da decenni”

Nelle settimane scorse sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del cimitero di Rocca Cigliè.

Le opere prevedono, in particolar modo, l’impermeabilizzazione dei muri perimetrali controterra, sui quali insistono i loculi. In prima battuta, si è proceduto con lo scavo intorno ai muri perimetrali, per poi proseguire con il lavaggio delle pareti, la stesura della guaina catramata, il tubo drenante per la raccolta delle acque, lo riempimento con ghiaia e strato finale in terreno naturale.

Il progetto è stato redatto dall’architetto Michela Aimo. I lavori sono eseguiti dall’impresa dei fratelli Galleano di Montaldo Mondovì, con un costo totale dell’intervento pari a 35mila euro.

Parallelamente, all’interno del cimitero, vengono eseguite anche altre opere di manutenzione, come la messa in sicurezza delle lastre delle tombe dei loculi, la manutenzione degli intonaci delle coperture ed altri lavori minori, per un importo di 11.500 euro.

“Sono interventi che da tempo risultano essere necessari - illustra il sindaco Luigi Ferrua – ma prima d’ora, per problemi legati al bilancio, non siamo mai riusciti a trovare coperture economiche. Sono soddisfatto che si intervenga in maniera risolutiva a problemi che perdurano da decenni, per ridare decoro ad un luogo sacro”.