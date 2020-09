Nuovi parroci a La Morra, Roddi e Santa Vittoria. L’avvicendamento da ottobre

Con una lettera rivolta a sacerdoti e diaconi monsignor Marco Brunetti ha dato avvio all’anno pastorale 2020-2021, comunicando anche nomine e avvicendamenti negli incarichi pastorali della Chiesa albese.



Tenendo presente la situazione di incertezza che tuttora persiste a causa della pandemia, il vescovo di Alba raccomanda ai suoi sacerdoti e diaconi il rispetto delle disposizioni sanitarie nelle celebrazioni ed eventi parrocchiali, ma allo stesso tempo invita a «guardare al futuro con speranza, certi che “Gesù cammina con noi”». E sollecita la partecipazione al programma di formazione che cautamente si spinge solo fino a dicembre, prevedendo una due giorni con Battista Galvagno (29-30 settembre), con Goffredo Boselli (22 ottobre), don Marco Gallo (10 novembre) e don Stefano Guarinelli (1 dicembre).



Alla lettera monsignor Brunetti allega anche un comunicato con l’elenco delle nomine e degli avvicendamenti in diocesi. Cambiano i parroci a La Morra (arriva don Domenico Bertorello), Roddi (don Massimo Scotto e don Renato Oggero Norchi) e Santa Vittoria d’Alba (don Antonello Pelisseri).



Anche l’Ufficio per la formazione del clero e dei laici ha un nuovo responsabile in don Piero Racca, coadiuvato da un’équipe con don Antonio Sciortino, don Pierluigi Voghera e i coniugi Battista Galvagno e Lidia Boccardo.



Don Angelo Conterno sarà cappellano alla Residenza di Rodello, don Corrado Bolla l’assistente dell’Azione cattolica e il diacono Bernardo Milanesio sarà promotore del sostegno economico alla Chiesa. Don Paolo Doglio e don Agostino Carabello sono nominati canonici.



Tutti gli incarichi avranno effetto a partire dal 1° ottobre 2020. Eccoli nello specifico.





RINUNCE ACCOLTE

Franco don Angelo rinuncia alle Parrocchie di Maria Vergine Assunta in Roddi e di San Michele in Verduno (Unità Pastorale 26) per raggiunti limiti di età

Garabello don Agostino rinuncia alle Parrocchie di Maria Vergine Assunta in Santa Vittoria d’Alba e di Santa Paola in Santa Vittoria d’Alba - frazione Cinzano (Unità Pastorale 12) per raggiunti limiti di età

Scotto don Massimo e Oggero Norchi don Renato rinunciano alla Parrocchia di San Giacomo in La Morra - frazione Rivalta (Unità Pastorale 26)

Olivero don Edoardo rinuncia all’incarico di Vicario Episcopale per il clero, per la pastorale e la formazione



NOMINA DI PARROCI

Scotto don Massimo e Oggero Norchi don Renato, mantenendo i precedenti incarichi diocesani e parrocchiali, sono nominati Parroci in solidum (Scotto don Massimo moderatore) della Parrocchia di Maria Vergine Assunta in Roddi (Unità Pastorale 26)

Bertorello don Domenico, mantenendo i precedenti incarichi diocesani, è nominato Parroco delle Parrocchie di San Giacomo in La Morra - frazione Rivalta e di San Michele in Verduno (Unità Pastorale 26)



NOMINA DI AMMINISTRATORE PARROCCHIALE

Pelisseri don Antonello, mantenendo i precedenti incarichi parrocchiali, è nominato Amministratore Parrocchiale delle Parrocchie di Maria Vergine Assunta in Santa Vittoria d’Alba e Santa Paola in Santa Vittoria d’Alba - frazione Cinzano (Unità Pastorale 12)



NOMINA DI COLLABORATORI PARROCCHIALI

Franco don Angelo è nominato Collaboratore parrocchiale delle Parrocchie dell’Unità Pastorale 26 (La Morra)

Garabello don Agostino è nominato Collaboratore parrocchiale delle Parrocchie dell’Unità Pastorale 12 (Cinzano)

Chiesa don Andrea è nominato Collaboratore parrocchiale delle Parrocchie dell’Unità Pastorale 18 (Neive)

Conterno don Angelo, mantenendo i precedenti incarichi diocesani, è nominato Collaboratore parrocchiale delle Parrocchie dell’Unità Pastorale 23 (Diano d’Alba)

Racca don Piero, mantenendo i precedenti incarichi diocesani e parrocchiali, è nominato collaboratore parrocchiale di San Lorenzo in Rodello (Unità Pastorale 23)



UFFICI DIOCESANI

Racca don Piero, mantenendo i precedenti incarichi diocesani e parrocchiali, è nominato Direttore dell’Ufficio per la formazione permanente del clero e dei laici

Sciortino don Antonio ssp, Voghera don Pierluigi, i coniugi Galvagno Giovanni Battista e Boccardo Lidia sono nominati membri dell’equipe diocesana per la formazione permanente del clero e dei laici

Rabellino don Emiliano è nominato collaboratore dell’Ufficio diocesano per l’annuncio e la catechesi



CAPITOLO DELLA CATTEDRALE

Doglio don Paolo è nominato Canonico effettivo del Capitolo della Cattedrale

Garabello don Agostino è nominato Canonico effettivo del Capitolo della Cattedrale



ALTRI INCARICHI

Conterno don Angelo, mantenendo i precedenti incarichi diocesani e parrocchiali, è nominato Cappellano de “La Residenza” in Rodello

Bolla don Corrado, mantenendo i precedenti incarichi diocesani e parrocchiali, è nominato Assistente diocesano dei giovani di Azione Cattolica in sostituzione di Hlavaty don Tomas

Milanesio diacono Bernardo, mantenendo i precedenti incarichi diocesani e parrocchiali, è nominato Incaricato diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa in sostituzione di Lusso diacono Gianfranco.