Ritorno a scuola, con dolcezza

La scuola sta per ripartire, insegnanti, bambini e famiglie sono alle prese con gli ultimi preparativi ma il Covid 19 rende lenta la ripresa e chissà quando si potrà ritornare alla normalità.

Il viaggio intanto deve incominciare perché la scuola occupa un posto di rilievo nella vita dei bambini e delle famiglie, ma una vasta gamma di ansie, timori, dubbi rende complicata l’accensione dei motori.

Dobbiamo saper gestire al meglio questo momento, i bambini vanno sostenuti da genitori e insegnanti in modo intelligente senza cedere a disorientamenti emotivi.

In modo fermo, consapevoli del pericolo di contrarre il virus a contatto con gli studenti, controllando che le norme sanitarie in classe e fuori dalla classe siano seguite da tutti.

Le difficoltà saranno in modo particolare nella scuola materna e primaria, non sarà facile far rispettare ai più piccoli la distanza di sicurezza e le norme sui dispositivi di protezione, senza contare che si dovrà rinunciare a una parte dei giochi e a molte attività didattico pedagogiche. Il cioccolato può venirci in aiuto, è un carburante eccezionale per ripartire per le sue proprietà energetiche e regala sferzate di energia. Sappiamo che contiene particolari sostanze stimolanti, come la caffeina e la teobromina, che hanno un effetto positivo sulla concentrazione mentale e sulla prontezza psicofisica. La teobromina aiuta a produrre endorfine, che a loro volta incrementano l’attività della serotonina, il neurotrasmettitore della serenità e del buonumore. Non solo: il cioccolato contiene preziose sostanze nutritive ed è molto ricco di ferro, magnesio, potassio, fosforo e calcio.

Un pezzetto di cioccolato al giorno non dovrebbe mancare mai, a colazione, a merenda o come dessert.

Ripartiamo con dolcezza, con sua maestà il cioccolato.

Come esercizio proviamo a proporre a scuola un esercizio sugli aggettivi per descrivere il cioccolato. Nella scheda che segue se ne contano 150. Ma certamente il numero è in difetto…





Si torna a scuola

Scheda: Il cioccolato, gli aggettivi



A

Adorabile Afrodisiaco Allettante Amabile Amaro Ammaliante Amorevole Antidepressivo Appassionante Appetitoso Armonioso Aromatico Aromatizzato Artigianale Artistico Attraente Appagante Avvolgente

B

Benaccetto Benefico Bianco Brillante Buono Buonissimo Brillante Bruno Burroso



C

Caldo Caloroso Caramellato Castano Celestiale Chimerico Compatto Consistente Consolatorio Corposo Corroborante Cremoso Cristallino Croccante

D

Delicato Delizioso Denso Divino Dolce

E

Eccitante Elettrizzante Emozionante Energetico Entusiasmante Esaltante Esotico Estasiante Extrafondente

F

Fantastico Favoloso Fine Finissimo Floreale Fondente Fragrante Fresco Frizzante Fruttato

G

Ghiotto Gioioso Goloso Gradevole Gradito Gustoso

H

Happy

I

Idilliaco Incomparabile Inebriante Inimitabile Intenso Invitante Irresistibile Irrinunciabile

L

Latteo Lattescente Liquido Liquoroso Liscio Levigato Lucente Lucido

M

Magnifico Magro Marmoreo Marrone Melodioso Mieloso Morbido Molle

N

Nutriente

O

Odoroso Onirico Ottimo

P

Palatabile Pastoso Peccaminoso Piacevole Pregiato Prelibato Profumato

Q

Qualificato

R

Raffinato Rassicurante Ricco Ricostituente Ripieno Romantico

S

Saporito Scioglievole Screziato Seducente Sensuale Serico Setoso Soave Soffice Sofisticato Sostanzioso Sovrumano Speziato Splendente Spumoso Squagliante Squagliato Squisito Stimolante Stuzzicante Sublime Succulento

T

Tenero Tonico Tonificante Tostato Travolgente

U

Ultraterreno Unico

V

Variegato Vellutato Vitalizzante Vivace Voluttuoso

Z

Zuccherino Zuccheroso