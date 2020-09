Cuneo, nuovo sgombero al Movicentro: "Non si elimina la povertà nascondendo i poveri"

Ieri sera nuovo sgombero al Movicentro di Cuneo: sono intervenute le forze di polizia e la Croce Rossa Italiana. Intanto Radicali Cuneo affila le armi nonviolente per il flashmob in programma venerdì 11 alle 18 sotto il Comune di Cuneo, a cui ha aderito anche Cuneo per i Beni Comuni, le Sardine ed altre realtà cittadine.

Anche Emma Bonino, storica leader radicale, da Roma manda un messaggio contro l’ordinanza di Federico Borgna: "Radicali Cuneo sta sollevando un problema che riguarda molte realtà italiane. Da una parte è evidente a chiunque come nelle città, grandi e piccole, sia in aumento il numero di persone che vivono all'addiaccio, che chiedono l'elemosina e che non hanno un tetto sotto il quale ripararsi. Un problema che si aggraverà ancora con la crisi economica che abbiamo davanti. È una delle priorità delle amministrazioni individuare soluzioni, insieme ai tanti volontari che operano sui territori, che devono mirare a ridurre il problema, non a nascondere sotto il tappeto la polvere. Scrivere in un’ordinanza comunale che "è vietata la permanenza con giacigli, cartoni, materassi, coperte, sacchi a pelo o simili su suolo pubblico ed aperto al pubblico" come ha fatto il comune di Cuneo non risolve il problema, anzi rischia di aggravarlo ulteriormente" conclude la senatrice.