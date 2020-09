Nella cascina della famiglia Gennero, a Cavallermaggiore, l’ultimo saluto a Davide e Francesco

Saranno celebrati mercoledì, a Cavallermaggiore, i funerali di Davide e Francesco Gennero, i due fratelli morti dopo esser rimasti intossicati dalle esalazioni del mais trinciato, contenuto in un silos alto alcune decine di metri, nell'azienda agricola di famiglia.

Con un rito esequiale unico parenti, amici ed un’intera comunità daranno l’ultimo saluto ai due giovani, Davide, 22 anni, e Francesco, 25 anni.

Il funerale sarà celebrato alle 15, proprio nel cortile della cascina della famiglia Gennero, in frazione Madonna del Pilone. In paese, come deciso dal sindaco Davide Sannazzaro, sarà lutto cittadino. La scelta di celebrare le esequie nel cortile della cascina permetterà a centinaia di persone di presenziare alla funzione, anche nel rispetto delle norme anti-Covid.

Sull’area dove verranno celebrate le esequie sono già stati svolti alcuni sopralluoghi. Vi hanno partecipato anche i giovani della Pro loco, mettendosi a disposizione e garantendo supporto ai preparativi, a dimostrazione del grande coinvolgimento emotivo di tutta la comunità.

Anche il Santo Rosario di questa sera (martedì), alle 21, verrà celebrato nella cascina della famiglia Gennero.

Davide e Francesco lasciano la mamma Daniela, il papà Claudio, la sorella Serena, i fratelli Nicola e Alberto, le nonne, gli zii. Davide lascia anche la fidanzata Michela.