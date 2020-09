Scontro tra due furgoni a Piobesi d’Alba: uno dei due conducenti sbalzato fuori dall’abitacolo

Incidente stradale, nella serata di ieri (lunedì) a Piobesi d’Alba, sulla circonvallazione che collega con Corneliano.

In uno scontro tra due furgoni, uno dei due conducenti è stato sbalzato fuori dall’abitacolo del mezzo. Sono intervenute le ambulanze del 118, i Vigili del fuoco di Alba ed i Carabinieri.

All’arrivo dei soccorritori, non c’erano persone rimaste incastrate tra le lamiere. Il conducente sbalzato fuori dalla cabina del furgone è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a fornire supporto alle operazioni di soccorso e a mettere in sicurezza i veicoli incidentati. La ricostruzione della dinamica è affidata ai Carabinieri.