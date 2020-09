Filtri oleodinamici, ecco come scegliere il modello più adatto

I filtri oleodinamici sono degli elementi molto importanti dei sistemi meccanici. L'olio, infatti, è presente in diverse macchine, fisse o mobili, utilizzate nell'ambito industriale, sia per lubrificare le componenti della stessa, riducendo l'attrito, ma anche come forza motrice, in quanto il pompaggio di questa materia viscosa determina il movimento delle singole parti. Una corretta filtrazione dell'olio, quindi, è indispensabile per il buon funzionamento di tutto il sistema, ecco perché scegliere un filtro oleodinamico di buona qualità è così importante.

Filtri oleodinamici: cosa sono?

I filtri sono dei sistemi in grado di trattenere le impurità, cioè delle sostanze estranee o dei contaminanti. Quelli prodotti appositamente per l'olio lavorano bene in tutti i casi in cui è presente nel macchinario tale sostanza, che può essere vegetale, minerale o sintetica. Questa è forzata all'interno del sistema di filtraggio che trattiene: residui di lavorazione, piccole scorie che si sono distaccate dalle componenti dell'apparato, ciò succede soprattutto dalle guarnizioni, e altri detriti che si possono ritrovare nell'olio durante la produzione. Queste particelle, infatti, potrebbero danneggiare, anche irreparabilmente, tutto il macchinario in cui si trovano. Le piccole scorie, a lungo andare, si accumulano creando incrostazioni che riducono il flusso, tappano ugelli, e molto altro.

Una buona idea è quella di acquistare prodotti di filtraggio di ottima qualità, per fare ciò occorre rivolgesti esclusivamente ad aziende specializzate in tale campo che vendono diversi prodotti che garantiscono prestazioni elevate, come questo filtro per oleodinamica, proposto dal portale casadelfiltro.it. Inoltre non bisogna sottovalutare la manutenzione di queste componenti, poiché tale accorgimento riduce al minimo i guasti e, di conseguenze, fa risparmiare i soldi che bisognerebbe impiegare per una riparazione.

Caratteristiche dei filtri oleodinamici

Occorre prestare particolare attenzione quando si acquistano i filtri per oleodinamica perché non sono tutti uguali. Le caratteristiche da tenere presente sono:

Dimensione e forma , che devono essere le medesime di quelli che monta il dispositivo. Infatti discrepanze, anche di pochi millimetri, potrebbero alterare il funzionamento di tutto il sistema.

Tipologia di membrana filtrante, questa può essere in carta, fibra di vetro, fili metallici o sintetici; ognuno dei quali è l'ideale per trattenere particelle di diverse dimensioni e tipo.

Per capire il prodotto di cui si ha bisogno occorre comprendere dove si trova il filtro da sostituire, infatti esistono quelli che sono collocati sul ritorno, quindi alla fine del processo, prima che l'olio venga convogliato nuovamente nel serbatoio dove viene accumulato. Questi devono essere abbastanza capienti e fermare anche le particelle finissime.

Vi sono inoltre i filtri che si trovano in diversi punti dell'impianto, prima di alcuni componenti specifici. Questi normalmente trattengono solo le particelle più grandi, quindi spesso non sono in carta ma in micro fibra.

I filtri collocati a monte della pompa, invece, servono per proteggerla e ridurre i malfunzionamenti, questi devono essere molto specifici per evitare alterazioni in relazione all'aspirazione della stessa.

Avere di filtri sempre liberi da particelle che li ostruiscono è fondamentale per il buon funzionamento degli impianti. Per controllare in modo capillare tutti gli elementi filtranti una buona idea è quella di prevedere degli indicatori che valutano il loro funzionamento. Questi possono essere istallati anche in un secondo momento e possono essere visivi o automatici, la loro funzione è quella di avvertire nel caso in cui la massiccia presenza di detriti riduca fortemente il passaggio dell'olio all'interno del sistema.