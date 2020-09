Festival dei Giovani Musicisti Europei: pioggia di applausi per i CanavèisanBrass

"Vogliamo dimostrare che il nostro Festival è ancora vivo": questo il messaggio di Lutz Lüdemann di Linus Cultura in apertura dell’evento straordinario di martedì mattina. Eccezionale in un anno purtroppo eccezionale è stato il concerto del quartetto di ottoni CanavèisanBrass ai giardini del Belvedere di Mondovì Piazza in un ottima cornice di pubblico. E chi non ha potuto partecipare (ahi lui) non si preoccupi: dal 15 settembre sul canale Youtube del “Festival dei Giovani Musicisti Europei” sarà disponibile il filmato del concerto.

La promessa: “Faremo di tutto per avere il Festival nel novembre 2021”

"Non nascondiamo che non sono mancati gli ostacoli per organizzare questo concerto, ma ce l’abbiamo fatta grazie al grande impegno della nostra presidentessa Maria Luisa Milanese - ha detto Lutz Lüdemann -. Grazie anche al Comune, alla Fondazione Crc, ai rotariani, all’agenzia Bracco. Prometto che faremo di tutto per tornare alla versione classica del Festival (con i cinque concerti nella sala del circolo di Lettura di Piazza e giovani artisti in arrivo da tutto il vecchio continente, ndr) nel novembre 2021".

Un viaggio nella storia della musica con i CanavèisanBrass

I CanavèisanBrass, attraverso le loro note, hanno guidato il pubblico in un viaggio nella storia della musica. Due trombe, Ercole Ceretta e Daniele Greco d’Alceo, e due tromboni, Antonello Mazzucco e Riccardo Ceretta: parliamo di musicisti che fanno parte dell’orchestra sinfonica nazionale della Rai e che hanno dimostrato tutto il loro gusto e il loro talento. Si è partiti da brani del Cinquecento, e passando da Mozart e Verdi (con il noto coro “Zitti zitti” del Rigoletto) si è arrivati fino ai giorni nostri. Davvero spettacolare la versione di “Hey jude” dei Beatles. Applausi a scena aperta, con i CanavèisanBrass che concedono, a grande richiesta del pubblico, due bis: prima “Amazing grace”, poi il gran finale con “Tu vuò fà l’americano”.