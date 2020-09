Saluzzo, “buon compleanno Ferdinando e Ludwig” concerto per il 250esimo compleanno di Beethoven e Carulli

È una speciale festa di compleanno quella che si festeggerà giovedì 10 settembre alla Chiesa della Croce Nera di Saluzzo. Nel 2020 infatti ricorre il 250esimo compleanno di due grandi musicisti: Ludwig van Beethoven e Ferdinando Carulli.

Coetanei, contemporanei, esponenti di altissimo livello di due modi completamente differenti di intendere la musica, legati a due ambienti assolutamente diversi e distanti fra loro: Bonn e Napoli.

Uno, compositore geniale, conosciuto e osannato in tutto il mondo, espressione di una cultura musicale mitteleuropea di inizio 800; l’altro, la cui fama rimane limitata al microcosmo chitarristico, dignitosissimo compositore di musiche solistiche e da camera per chitarra (compose anche ouverture di Rossini), virtuoso dello strumento e Maestro fondatore di un metodo di studio per chitarra classica tuttora in uso.

Giovedì 10 settembre alle 21.15 sarà il Classico Terzetto Italiano ad omaggiare la memoria di questi due grandi musicisti interpretando alcune delle loro composizioni.

Il Terzetto fondato nel 2005, è composto da Francesco Biraghi (chitarrista) Carlo de Martini (violinista) e Ubaldo Rosso (flautista). Tutti loro vantano un curricula individuale notevole ed una crescita costante a livello di gruppo.

Suonano su strumenti storici: Flauto Martin Wenner, copia August Grenser 1790; Violino(1830 ca.) e viola (1790 ca.) Anonimi Scuola Italiana; Chitarra Louis Panormo, London 1838. In programma musiche di Carulli, Beethoven e Rossini. Il concerto, organizzato dall’Associazione Amici della Musica di Savigliano in collaborazione con l’Associazione Collegium Artium, si terrà all’interno della Confraternita della Misericordia, Croce Nera, a Saluzzo.

Si ringraziano: Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione generale Spettacolo dal vivo Regione Piemonte Fondazione CRTorino Fondazione CRSavigliano Fondazione CRCuneo.

Biglietto 5 euro. Prenotazione obbligatoria al numero 393 6899470.

Nel rispetto delle normative di contenimento della pandemia si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina e del distanziamento e che saranno attivate tutte le precauzioni richieste per legge.

