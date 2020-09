"Nel mio programma tradizione e futuro": Nicola Schellino si candida a guidare Carrù per i prossimi cinque anni (VIDEO)

Avvocato di 35 anni, Nicola Schellino, assessore a Carrù per due mandati, è uno dei due candidati alla carica di sindaco della Porta delle Langhe nella prossima tornata elettorale, quella del 20 e 21 settembre, con la lista Per Carrù.

Una lista variegata, giovane, con tanta voglia di fare, perché, come ha sempre evidenziato Schellino, ha "sempre inteso la politica, a qualsiasi livello, come forma di servizio in favore di tutta la cittadinanza".

E per Carrù i progetti sono tanti. Guardando al futuro ma nel solco della tradizione, come racconta lui stesso, illustrando quelli che sono i punti forti del suo programma: la scuola (il futuro) e la Fiera del Bue Grasso (tradizione e futuro insieme, con la creazione di un Ente ad hoc).