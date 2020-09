Dentro un ristorante dal primo giorno

Il corso di Qualifica per cuoco/cuoca che inizierà a Mondovì a metà settembre si svolgerà con il sistema duale, da anni adottato nei paesi del nord e già sperimentato con successo in molti enti di formazione piemontesi. Ma cosa vuol dire qualifica di cucina con sistema duale?

Vuole dire che i partecipanti, sotto la guida di chef professionisti come Paolo Pavarino, inizieranno dal primo giorno a lavorare come fossero inseriti all’interno di attività di ristorazione e più nel dettaglio:

· Durante il primo anno gli studenti imparano “lavorando” all’interno di un’impresa simulata: un’azienda virtuale che svolge la sua attività proprio come quella reale a cui fa riferimento (azienda madrina) e andranno a ricalcare in ogni fase della vita aziendale.

· Durante il secondo e terzo anno i ragazzi e le ragazze saranno impegnati in strutture del territorio per un minimo di 400 ore ogni anno e questo periodo di apprendimento potrà essere svolto in alternanza formazione-lavoro o addirittura in apprendistato.

Il corso dura tre anni e possono iscriversi gratuitamente tutti i giovani da 14 a 24 anni in possesso della sola licenza media inferiore. (link al corso)

«È una nuova sfida quella di avviare un percorso duale ma lo abbiamo fatto dopo aver verificato l’effettiva disponibilità del territorio a collaborare alla formazione di queste figure.– sono le parole del Direttore Mario Barello – Le ore di formazione professionalizzanti sono davvero tante ma riteniamo importante continuare a proporre ai ragazzi attività trasversali che allenino le soft skills e accrescano anche come individuo ciascuno di loro».

Le sedi del Cfpcemon ed in particolare quella di Mondovì, da anni prestano attenzione a questi aspetti partecipando a progetti di utilità sociale, organizzando viaggi alla scoperta dell'umanità e vere e proprie battaglie ai preguidizi che sono valse a Giulio Tiraboschi il prestigioso riconoscimento Atlante Italian Teacher Award istituito da United Network con la collaborazione di Repubblica.it e di Repubblica@Scuola

Il corso di Operatore della Ristorazione - Preparazione degli alimenti e allestimento piatti si svolge appunto nella sede Monregalese e impegna i futuri cuochi per 990 ore all’anno.

Il trasporto è l’unico costo che rimane a carico degli allievi: anche i materiali didattici sono forniti dall’ente finanziatore poiché è uno dei percorsi formativi finanziati dal POR FSE 2014 2020 tramite la Regione Piemonte per coloro che si trovano nel periodo di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, riconosciuto in tutta Italia e che rilascia una certificazione equiparata al 3° livello del quadro europeo delle qualificazioni (EQF).

“Come ente - conclude il direttore - stiamo ultimando la messa a punto del protocollo sanitario condiviso, abbiamo i banchi monoposto e dal 14 partiamo con tutte le cautele e in sicurezza.”

E’ ancora possibile iscriversi prenotando un colloquio conoscitivo a questo link

Via Conti di Sambuy, 26 • 12084 Mondovì CN • 0174.42135

www.cfpcemon.it