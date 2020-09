Dopo il successo dell’Estate bimbi, le porte della scuola materna di Piasco riaprono per accogliere i bimbi dai 3 ai 6 anni

Le porte della scuola materna “Milena Cavallo” di Piasco sono tornate ad aprirsi, ieri (lunedì), per accogliere i bambini dai 3 ai 6 anni.

“Nonostante la situazione particolare dovuta al Covid-19 – spiega il Consiglio di amministrazione della scuola – ben 78 bimbi sono tornati in classe, con un personale docente in parte rinnovato, ma che seguirà scrupolosamente le linee guida. Parte delle linee guida per noi non sono una novità”.

Nel periodo estivo, infatti, grazie alla fiducia ed all’operato del presidente Davide Monge Roffarello, dei membri del CdA e della disponibilità di tutto il personale, è stato organizzato il consueto servizio dell’“Estate bimbi”.

Una media di 40 bambini, per 6 settimane, hanno avuto la possibilità dopo diversi mesi di lockdown, di giocare insieme e di svolgere attività didattiche organizzate dalle insegnanti e dal volontario Romano Moro, detto “Gnomo Romy”.

Dalla “Cavallo” giungono i ringraziamenti “per i contributi e la collaborazione”, indirizzati alla Banca di Benevagienna, filiale di Piasco, all’Unione montana Valle Varaita, al Comune di Piasco ed alla panetteria Cavallo di Massimo Garnero.

“Un successo inaspettato – continuano dall’asilo – quello dell’‘Estate Bimbi’, che fa ben sperare per l’anno scolastico appena iniziato. Siamo certi che l’anno scolastico proseguirà nei migliori dei modi, e ringraziamo fin d’ora il personale e le famiglie per la responsabilità con cui sapranno affrontare qualsiasi situazione. Buon rientro all'asilo a tutti i bambini”.