Frabosa Sottana: Marcello Lippi super ospite al Galà della Castagna d'Oro

Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus e campione del Mondo con la Nazionale nel 2006 riceverà la “Castagna d’Oro” 2020, premio relativo alla omonima manifestazione (appunto il Galà della Castagna d'Oro) di Frabosa Sottana.

L'evento è giunto alla sua 32^edizione e si terrà il 3 e il 4 ottobre nonostante le incertezze dovute all'emergenza sanitaria, grazie all'organizzazione dell' Associazione Turistica Mondolè, sotto la regia di Paolo Bruno e con il Patrocinio del Comune di Frabosa Sottana.

Preparativi in corso, dunque ed un super ospite già ufficializzato. Lippi sarà intervistato "A TU PER TU" dal celebre giornalista Marino Bartoletti nella serata di sabato, a partire dalle 21 presso il Gala Palace.

Prevedibile un grande clima di euforia per l'ex tecnico azzurro, anche e soprattutto per i suoi (vincenti) trascorsi in bianconero.

Per gli eventi al Gala Palace - fa sapere l'ufficio stampa della manifestazione - i posti in sala saranno limitati a causa delle restrizioni Anti Covid ma ci sarà la possibilità di seguire la premiazione della domenica mediante maxischermo posto all’esterno della struttura.