Chi è l'atleta del secolo negli sport invernali? Stefania Belmondo tra i candidati del sondaggio di FISI e Gazzetta dello Sport

La Federazione Italiana Sport Invernali festeggia il suo centenario e, per onorare la prestigiosa ricorrenza, ha deciso di eleggere l'atleta azzurro (o azzurra) del secolo. Un'iniziativa in collaborazione con La Gazzetta dello Sport, sui cui canali ufficiali verrà trasmesso in diretta streaming l'evento celebrativo in programma martedì 6 ottobre all'HangarBicocca di Milano.

Saranno i lettori del principale giornale sportivo italiano a decidere, scegliendo tra i 32 nominativi proposti ed inseriti in un tabellone tennistico. Ogni settimana gli appassionati dovranno indicare la propria preferenza nelle sfide proposte, fino alla proclamazione finale.

Immancabile, nell'elenco, la presenza della cuneese Stefania Belmondo, icona del fondo azzurro nonchè atleta italiana più medagliata nella storia dei Giochi Olimpici Invernali (10 medaglie totali, 2 ori, 3 argenti, 5 bronzi). Stefania se la vedrà, nel primo turno, con il saltatore friulano Roberto Cecon.

Tanti i nomi che hanno fatto (o stanno facendo) la storia degli sport invernali: da Alberto Tomba a Gustav Thoeni, da Kristian Ghedina a Deborah Compagnoni fino ad atleti dei giorni nostri come Federico Pellegrino, Dorothea Wierer, Michela Moioli, Sofia Goggia, Federica Brignone.

TABELLONE ATLETA DEL SECOLO

Alberto Tomba/Alessandro Pittin

Michela Moioli /Antonio Tartaglia

Kristian Ghedina/Pieralberto Carrara

Dominik Paris/Marco Albarello

Federica Brignone/Dominik Windisch

Isolde Kostner/Silvio Fauner

Federico Pellegrino/Roland Fischnaller

Sofia Goggia/Paul Hildgartner

Piero Gros/Silvia Marciandi

Maurilio De Zolt/Christoph Innerhofer

Manuela Di Centa/Gerda Weissensteiner

Gabriella Paruzzi /Dorothea Wierer

Deborah Compagnoni/Franco Nones

Giorgio Di Centa/Armin Zoeggeler

Stefania Belmondo/Roberto Cecon

Gustav Thoeni/Guenther Huber

CLICCA QUI PER VOTARE E PARTECIPARE AL SONDAGGIO