Contest "Portamilassù2020": ecco le foto dei 40 finalisti

1133 gli scatti in gara, oltre 250.000 i likes stimati e tante le citazioni tratte dal libro omonimo (ED. MONDADORI) o i pensieri dedicati mentre si era su per i monti.

L’iniziativa è organizzata e ideata dalla famiglia per ricordare Luca Borgoni, giovane alpinista cuneese che perse la vita, a soli 22 anni, sul Cervino l’8 luglio 2017. Le foto dovevano essere postate su Instagram e accompagnate dall’hastag dedicato #portamilassù2020 e rappresentare paesaggi montani immortalati nei diversi momenti dell’anno e della giornata.

Il concorso è iniziato il 6 febbraio e si è concluso il 6 aprile giorno del compleanno di Luca. Erano previsti 30 finalisti, ma le immagini sono risultate così belle che Cristina Giordana, ideatrice ed organizzatrice, ha deciso di premiarne 10 in più.

I fotografi abitano in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia Romagna. Li si attende con emozione per trasformare un’amicizia virtuale in una conoscenza vera. Durante la cerimonia, a ciascun finalista, verrà consegnato un fotolibro contenente gli scatti prescelti. Verranno inoltre svelati i nomi dei primi 5 classificati individuati da un’apposita giuria formata dai fotografi di Cuneoframes e dalla giornalista direttrice di TargatoCn Barbara Pasqua.